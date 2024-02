Luana Piovani agradece repercussão de falas em podcast: 'Veem coerência'

Luana Piovani usou as redes sociais para comentar a repercussão de suas falas no "Pod Delas".

Ela agradeceu o apoio dos fãs. "Vim aqui falar com vocês porque tô vendo a repercussão maravilhosa do Pod Delas. Obrigada pelos comentários! Que bom que vocês veem coerência no que eu falo, fico feliz", disse Luana nos stories.

Luana também elogiou seus seguidores. "Por isso que eu amo os meus seguidores. Aliás, me comunicaram que eu passei de 4,9 milhões para 5 milhões. Não sei se vocês sabem, eu já falei várias vezes, eu realmente prezo pela qualidade dos meus seguidores, e não a quantidade. Eu sei que sou um ser humano único nesse planeta, mas sigo valorizando a qualidade".