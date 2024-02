Letícia Colin e Michel Melamed: 'Monogâmicos, mas discutimos formatos'

Michel acrescenta que gostam de pensar em formatos: "Sobre monogamia, até agora, às 14h23, do dia 2 de fevereiro, estamos nessa toada (risos). Mas nós não nos furtamos a conversar. A ouvir o que as pessoas falam e a pensar em novos formatos".

A atriz falou sobre importância do sexo no relacionamento: "Continua sendo muito importante. Para mim, não tem mais aquela ansiedade de "ter que" nem a neurose visual, comum entre as mulheres, se o corpo está assim ou assado, de como seremos percebidas. Estou achando bom o passar do tempo. Há também a descoberta da intimidade, dos carinhos, de outros prazeres e processos".