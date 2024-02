Filho de Fábio Jr. faz 15 anos sem a presença do pai em festa

No sábado (24), Záion, filho caçula de Fábio Jr., comemorou seus 15 anos. O cantor não compareceu na festa de aniversário.

O que aconteceu

Mari Alexandre compartilhou, em sua conta no Instagram, registros do aniversário de 15 anos de Záion, seu filho com Fábio Jr. O ator não estava presente na comemoração.