Eliezer manda recado para seguidores: 'Não pode beijar bebê'

Na manhã de domingo (25), Eliezer mandou recado para os seguidores que pedem para beijar sua filha quando os encontra na rua.

O que aconteceu

O ex-BBB fez um pedido para os fãs que encontram com Lua, sua filha de 1 ano. "Encontrou a gente na rua? Somos super solícitos, a gente faz foto, pode brincar com a Lua, mas beijar não. Não beija a Lua", disse.