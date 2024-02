Brady ‘está conformado’ que namoro de Gisele com professor começou há anos

Segundo a fonte, o ex-jogador da NFL já duvidava da linha do tempo do romance. No entanto, Brady estaria ignorando a situação para manter uma boa convivência com Gisele.

"Se ela [Gisele] quer que pensem que ela namora Joaquim só desde junho, que assim seja, mas eles estão juntos há mais tempo e não estão indo devagar. Tom aceitou isso."

O entrevistado destacou que Brady e Valente não são amigos. "Joaquim está perto dos filhos, então Tom tem que descobrir o que há de bom nele e acredita que ele é um cara legal."

Outra pessoa ouvida pela publicação diz que o romance é ainda mais antigo. Gisele estaria se encontrando com Joaquim desde junho de 2021, com o professor servindo como grande apoio para a modelo durante o processo do divórcio.

Gisele Bündchen e Tom Brady se divorciaram em outubro de 2022. Eles estavam juntos desde 2009 e tiveram dois filhos, Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11.