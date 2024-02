Bella Campos revela quadro de depressão: 'Poucas pessoas do meu lado'

Bella Campos fez um desabafo no Instagram e revelou que teve um quadro depressivo no ano passado.

O que aconteceu

Ela estava isolada durante o quadro de depressão. "Poucas pessoas sabem, mas eu tive um quadro de depressão do começo ao meio do ano passado, poucas pessoas estiveram do meu lado nesse momento, eu não tinha ninguém da minha família nem tantos amigos por perto."