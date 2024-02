Tiktoker mostra inchaço e chora com procedimentos: 'Maior dor da vida'

A tiktoker Lays Peace realizou alguns procedimentos na sexta (23). Ao mostrar o resultado para os seguidores, a influenciadora chorou e revelou muita dor.

O que aconteceu

Primeiramente, ela retirou o ácido do preenchimento labial. "Uma das coisas que vou fazer hoje é a retirada do ácido. Eu vou ficar sem boca! Mas vou retirar para refazer. Vocês estão vendo que vazou?", contou nos stories do Instagram.