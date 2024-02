Nicole Kdman diz que se sentiu solitária ao vencer Oscar: 'Não tinha amor'

Nicole Kidman, 56, disse que se sentiu solitária após vencer o Oscar, em 2003, mas não ter um amor para celebrar ao seu lado.

O que aconteceu

Kidman explicou que sentiu vazio interno e a necessidade de uma "nova vida". "[Pensei:] eu preciso de uma nova vida. Estou sentada aqui e não tenho ninguém comigo para pular na cama'. Há momentos na vida em que você quer pular na cama para celebrar uma conquista. [Naquele dia] eu queria pedir hambúrguer e batata frita para comemorar essa conquista [o Oscar] com um grande amor, mas eu não tinha um". As declarações foram em entrevista ao The Jess Cagle Show.