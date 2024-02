Luciana Gimenez revela perrengue durante Carnaval em Salvador: 'Fedida'

De acordo com Luciana, o desodorante tinha um cheiro ótimo e foi bem recomendado. No entanto, ela descobriu durante a festa na Bahia que o efeito não durava muito.

"Aí estou eu, lá no camarote do Carnaval da Bahia, tô lá em Salvador pulando, quando de repente, do nada, senti um cheiro que eu nunca senti antes"

Luciana Gimenez, em vídeo no Instagram

Ao relatar o ocorrido, Luciana fez menção de cheirar as axilas. A apresentadora, então, questionou sua assistente sobre o cheiro, que confirmou a situação.

A mãe de Lucas disse ter ficado desesperada e que sua única opção era ir embora do local. "Não dá para ficar aqui fedida", justificou.

Aos seguidores, Luciana Gimenez disse ter a teoria de que o desodorante natural desentupiu os poros de suas axilas. Isso teria contribuído para o que o odor piorasse durante o Carnaval.