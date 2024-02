Bárbara Evans descobre motivo pelo qual filho chorou por 4 dias

No sábado (24), Bárbara Evans contou, em sua conta no Instagram, que descobriu o motivo do choro de um dos seus filhos por 4 dias.

O que aconteceu

A famosa revelou que Álvaro, um de seus bebês gêmeos de 3 meses, estava com problema no ouvido. Ela desconfiou disso ao tocar o corpo da criança, quando chegava no ouvido, o choro se intensificava.