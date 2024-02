Aymeê: a cantora gospel que viralizou com alerta sobre exploração sexual

Cantora acumula mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ela também é popular no TikTok (295 mil seguidores) e no YouTube (150 mil inscritos).

Aymeê acredita na potência da união entre fé e cultura. "Aymeê tece suas canções na sua fé e na cultura pois parte do princípio de que fé não anula cultura, mas sim a enriquece ainda mais", diz trecho de texto publicado pela gravadora da artista.

Ela gosta de explorar outros gêneros musicais nas composições autorais, a exemplo de MPB, pop, soul, indie e samba. "Sua sonoridade é a junção de tantas outras que compuseram sua identidade musical ao longo de toda a sua caminhada até aqui", descreve a gravadora.

Nas redes sociais, Aymeê compartilha reflexões sobre a própria fé. "Uma das loucuras de andar com Jesus é parar de andar consigo mesmo. É rasgar os mapas e confiar no guia. É andar com coragem mesmo sem ter coragem. É acreditar em ver. Sentir sem estar."

O que aconteceu

Artista cantou "Evangelho de Fariseus", música autoral que faz um alerta sobre casos de exploração sexual de crianças na Ilha de Marajó, no Pará. A apresentação aconteceu durante a semifinal do programa Dom Reality - espécie de The Voice.