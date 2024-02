Placebo veta pista premium em show em São Paulo e anuncia banda de abertura

A dupla inglesa Placebo vetou a venda de ingressos para pista premium, aquela mais cara e com espaço exclusivo bem na frente do palco, no show único que faz em São Paulo no dia 17 de março.

Assim, haverá apenas um espaço para o público neste setor para a apresentação da dupla, formada pelo vocalista e guitarrista Brian Molko e pelo baixista Stefan Olsdal. Ingressos de pista meia-entrada já estão esgotados, mas ainda há à venda pista inteira e pista meia-idoso; entradas para mezanino e camarotes também estão esgotadas.

Como atração de abertura, foi confirmado o show da dupla inglesa Big Special. Ela foi formada por Joe Hicklin e Callum Moloney logo após o fim da pandemia de covid-19, e o som e as letras combinam bem com a temática muitas vezes sombria mas direta e franca do Placebo.