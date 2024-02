Após rasteira, Olavo dá volta por cima e revela plano para destruir Daniel

Em um momento emocionante, Lúcia abraça Mateus e Cássio ao vê-los juntos. Heitor aconselha Joana a investigar a origem de um depósito em sua conta, enquanto Lutero aceita a proposta de Olavo para retornar à diretoria do Grupo Cavalcanti. Antenor manifesta ciúmes em relação a Cássio, enquanto este se surpreende com a depressão de Taís. Tiago revela a Eloísa que o álibi de Taís no dia da morte de Evaldo é falso, levando Eloísa a pedir a Vidal que denuncie Taís por estelionato.

Lutero avisa Antenor sobre seu desejo de retornar ao Grupo, e Camila suspeita do envolvimento de Fred na contratação do pai. Vidal, então, denuncia Taís, e Olavo visita a casa de Marion, onde conhece a moça. Marion revela a Olavo que Antenor pagou para que Taís separasse Daniel e Paula. Olavo questiona Marion sobre Urbano e conclui que Bebel o conheceu no casamento de Fred.

Paula experimenta seu vestido de noiva, enquanto Antenor substitui Vasconcelos por Lutero. Dinorá fica furiosa ao descobrir que Alice permitiu a demissão de Joana. Olavo considera a possibilidade de Taís se tornar sua aliada. Dinorá coloca uma peça de roupa na bolsa de Alice, que é interceptada pela segurança. As risadas de Dinorá e Joana ecoam enquanto se divertem, mas a alegria de Dinorá desvanece ao flagrar Gustavo beijando Gilda.

Gustavo e Heitor decidem compartilhar um apartamento no Copamar. Taís embarca na aprendizagem de pilotar uma lancha. Vidal sugere a Susaninha que Jaime possa ser testa de ferro de um amigo. Camila é tocada pela possibilidade de Fred querer ajudar o pai, sem que ela esteja ciente disso. Olavo revela a Lutero seus planos de derrubar Daniel utilizando o fundo de pensão.