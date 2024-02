Ministério Público vai investigar contratação de Léo Santana em Alagoas

Considerando o alto custo para a contratação de artistas de fama nacional, o MP decidiu acompanhar de perto a situação.

Ministério Público do Estado de Alagoas

O prefeito João Victor Calheiros (MDB) anunciou o show em live nesta semana. Segundo ele, Léo Santana vai se apresentar num evento de pós-Carnaval na cidade de 25 mil habitantes no dia 8 de março. A apresentação ainda não foi divulgada pelo cantor.

A prefeitura tem cinco dias para apresentar todos os documentos que envolvem o show. O MP solicitou todos os processos de licitação para contratação de artistas, além de montagem de palcos, arquibancadas e outras estruturas do evento. Além disso, a Prefeitura deverá disponibilizar informações sobre as medidas de segurança no local e uma cópia da lei orçamentária do município.

A prefeitura foi procurada para comentar o caso, e este texto será atualizado quando houver resposta. Procurado, Léo Santana não quis se pronunciar.