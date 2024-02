Monica Iozzi critica Neymar por apoio a Daniel Alves: 'Broderagem nojenta'

"Estou aqui falando da cama, até coloquei um filtrozinho no rosto porque estou muito abatida, peguei dengue. Mas eu precisei criar forças para fazer este vídeo, não tinha como não falar da condenação de mais um estuprador, falar sobre condenação do Daniel Alves e o quanto que essa 'broderagem' masculina é nojenta", disse, em story publicado no Instagram.

Ela repudiou o ato de Neymar, que abrandou a pena de Daniel. "O cara [Daniel Alves] podia ter pegado 12 anos [de prisão] e, na verdade, pegou quatro e talvez possa sair em dois, em condicional. Porque o super 'parça' dele, também jogador de futebol, Neymar, resolveu fazer uma doação de quase R$ 800 mil para ajudar ele a pagar uma multa".

Por fim, ela chamou atenção para os homens que apoiam ou não se pronunciam contra os que cometem crimes sexuais. "Os jogadores de futebol não falarem nada, fingirem que não tem nada acontecendo - não só jogadores de futebol, mas os homens de maneira geral - é nojento, é triste, mas já era esperado. Mas o cara dar 800 contos para livrar o brother que estuprou uma mulher da cadeia é nojento demais. Não dá".