Luiza Zveiter recorda luta contra obesidade: 'Não vivia por completo'

Luiza Zveiter relembrou o período em que lutou contra a obesidade.

O que aconteceu

Luiza fez uma reportagem sobre como as pessoas sedentárias praticavam o bodyboard e usavam o esporte como pontapé para o início de uma vida mais saudável. "Eu lembro muito da minha fase obesa, de me limitar, nunca me imaginei indo surfar também. Uma coisa que acaba limitando a gente. O medo do mar, achar que a gente está gordo para fazer alguma coisa. Isso é tudo coisa da nossa cabeça. Só a gente sabe o que a gente sente intimamente", contou no programa Mais Você.