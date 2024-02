Gracyanne Barbosa esclarece sobre gases após dizer que come 1.200 por mês

Gracyanne Barbosa, 40, comentou em suas redes sociais a repercussão sobre comer 1.200 ovos por mês e esclareceu dúvidas até sobre a produção de gases em seu corpo.

O que aconteceu

A musa fitness falou em seus stories sobre as recentes reportagens com relação a sua alimentação. Gracyanne, que confirmou consumir mais de mil ovos por mês, recebeu críticas do público questionando a veracidade da afirmação.