Flávia Alessandra sobre críticas após foto de maiô: 'Precisamos nos unir'

Convidada do Otalab, programa do Canal UOL, a atriz Flávia Alessandra falou sobre as críticas que recebeu após posar usando maiô e um par de botas ao lado de um cavalo. A foto causou polêmica nas redes, e ela diz que a maior parte dos comentários negativos partiu de mulheres.

A atriz conta que, antes do post que viralizou, publicou uma foto usando o mesmo look, mas ao lado de Otaviano Costa, com quem é casada, e não recebeu nenhum tipo de críticas.

"Enquanto a gente não modificar a mentalidade das mulheres, não vamos conseguir mexer na dos homens. Então, nós mulheres precisamos não só nos unir, mas nos proteger", afirma.