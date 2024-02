Bianca Censori, esposa de Kanye West, ousa em look sem calça e com recortes

YE & BIANCA CENSORI AT THE MARNI FW24 SHOW IN MILAN TODAY pic.twitter.com/R3h9M4nc1H -- ? (@praiseonoowu) February 23, 2024

O body tinha recortes verticais profundos, que revelavam as laterais do seio, e conforme Bianca se movimentava, expunha ainda mais seu corpo. Com a parte inferior em formato de tanga cavada, a peça não escondia totalmente a região íntima da arquiteta, além de deixar o bumbum à mostra.

A australiana seguiu com o visual chanel preto com franjas, em um penteado "molhado". Bianca exibiu o novo corte em um evento de lançamento do novo álbum do rapper na quinta-feira (22). Na ocasião, a arquiteta usou uma regata transparente e substituiu as calças por meias-calças translúcidas, sem roupas íntimas.

Bianca Censori at the Vultures LP Italy. pic.twitter.com/qLpdaa76PP -- ?¥ yzyicyspicy ¥? (@yzyicyspicyy) February 23, 2024

Looks em que a companheira de Kanye West aparece quase nua ou com transparências ousadas são frequentes em suas aparições. A capa do novo álbum do artista em parceria om Ty Dolla $ign, "Vulture", que estreou neste mês de fevereiro, Bianca aparece nua de costas, enquanto usa um cinto e botas de cano longo de salto pretas.