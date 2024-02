'Prato cheio': elenco de 1ª novela da HBO conta como é a vida fora da Globo

Então, essa vida fora da Globo está sendo de muito trabalho, de uma aposta que está me dando muita alegria, de prosperidade. O que eu sinto vibrar dentro de mim é prosperidade, é garra, desejo e tesão. Muito tesão. Camila Pitanga

Caio Blat, que além de atuar também está dirigindo alguns capítulos da novela, sente que está "recomeçando" a carreira e desbravando um novo formato com o projeto. "A verdade é que eu sempre tive vida fora da Globo. Em 25 anos na Globo, eu fiz mais de 30 filmes fora da emissora. Fiz mais de 30 peças fora da Globo. Então, eu sempre tive um pé na Globo e um pé fora. Eu sempre fui da TV, do cinema, do teatro, e agora do streaming. Então, eu acho que tem vida em todo lugar e é muito bom estar em um ambiente desses que está começando. A gente se sente desbravador, sente que está abrindo espaço para novas produções, para novos projetos. É muito gostoso."

Murilo Rosa vive o cirurgião Tomás Argento, pai de Carol (Manu Morelli) Imagem: Pivô Audiovisual

Murilo Rosa, que ganhou um Emmy no ano passado por "A Ponte: The Bridge Brasil" (HBO) e também está trabalhando em outros projetos no streaming, diz que o novo cenário é um "prato cheio" para atores, diretores e profissionais do audiovisual. "Eu fiquei como pessoa física 22 anos direto na Globo, fora outros anos. A minha história com a Globo é muito bonita e vai continuar em outros momentos. Agora é outro modelo, outro momento muito interessante, porque você tem as antigas oportunidades que são as TVs abertas, cada uma sempre nas suas limitações, e também essas novas plataformas, que estão se entendendo e conhecendo ainda essa fatia do mercado."

São muitas plataformas. É um prato cheio para o ator, pro diretor, pro autor, é um grande momento. O que a gente precisa é continuar se valorizando e sendo valorizado. Eu completo 31 anos de carreira este ano, então é [importante] escolher bem projetos, fazer coisas relevantes e boas. [...] Me interessa muito isso, escolher uma história que eu quero fazer. Eu estou desenvolvendo algumas histórias e vendo para onde levar, como fazer, para realizarmos também os nossos sonhos. Não só os sonhos de outros, mas realizar os nossos sonhos. Murilo Rosa