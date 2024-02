Atriz de '007' e 'Doctor Who', Pamela Salem, morre aos 80 anos

Em um comunicado divulgado pela Hollywood Reporter, o produtor David Richardson relembrou a presença da atriz na produtora. "Sempre que havia uma gravação da Big Finish para ela, ela voava de Miami por conta própria, sem barulho ou alarde, e aparecia no estúdio armada com o sorriso mais caloroso, os maiores abraços e muitas vezes presentes".

Pamela Salem nasceu no dia 22 de janeiro de 1944 e ganhou destaque ao interpretar Miss Moneypenny em "007 - Nunca mais outra vez" (1983), ao lado de Sean Connery.

Ela estreou pela primeira vez no cinema com "O primeiro assalto de trem" (1978), de Michael Crichton. Ela também fez os filmes "O Segredo da Ilha das Gaivotas" (1982) e "Deuses e Monstros" (1998). Ela também participou de nove episódios da série "Doctor Who" entre 1977 e 1988.