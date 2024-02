Andressa Urach mostra melhorias que fez em sua casa: 'Com muito sacrifício'

A atriz Andressa Urach usou as redes sociais para mostrar o novo ambiente da casa em que mora, em Porto Alegre (RS).

O que aconteceu

Andressa Urach deu um "up" no visual de sua casa, com novos móveis e cores. "Quero mostrar para vocês a minha sala. Comprei um vaso novo, mandei fazer móveis novos sob medida e mandei trocar o tecido do meu sofá. Ele estava meio estranho e coloquei essa cor verde que gosto", contou a atriz pornô, em stories no Instagram.