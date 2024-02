Não beber e homem bom pra casar: Ganzarolli expõe puxão de orelha de Silvio

Apesar disso, ela indica que não mantém contato com Silvio. "Bem que eu queria. Eu gostaria muito. A gente sente saudade dele, queria que voltasse logo, pra falar tudo de novo na minha cara. Mas ele merece descansar."

A última aparição pública de Silvio deu o que falar. Ganzarolli comentou a foto do apresentador em um salão de cabeleireiro no bairro do Jardins, em São Paulo. "Ele assustou muita gente com aquela pintada de cabelo no Jassa. Eu pensei: 'Ele voltou, vou ficar esperta, tem que secar agora, treina, treina, treina", comentou aos risos.

Questionada sobre qual é o segredo para se manter na emissora após tantos anos e mudanças no estilo, Helen acredita que o carinho das filhas de Silvio faz toda a diferença. "O SBT é a minha cara. É a emissora que eu amo. Amo o público e a família brasileira, e de alguma forma as pessoas se identificam e associam muito o SBT a Hellen Ganzarolli."

Ela também recordou seu ex-relacionamento com César Henrique Kuratomi, acusado pela apresentadora de estelionato em abril de 2023. "Foi um livramento. De alguma forma tenho que aprender com tudo isso. O importante não é o que ele levou, é o que tenho dentro de mim, minha saúde e meu caráter. Acima de tudo isso, vou conquistar de novo, eu tenho força de vontade, eu amo o que faço, trabalhar", afirmou.