Luísa Sonza posa só de calcinha e faz topless em frente ao espelho; veja

Luísa Sonza fez topless em frente ao espelho Imagem: Reprodução

Antes, ela já tinha postado um vídeo em que dança ao som de sua nova música apenas de camiseta e calcinha. Com direito a poses sensuais, ela ganhou aplausos de amigos que estavam com ela no quarto na hora.

Luísa Sonza engatou novo relacionamento após o conturbado fim de seu namoro com o influencer Chico Moedas. A cantora está namorando o médico português Luís Ribeirinho, 29.

O romance de Luís e Luísa já estaria acontecendo desde o ano passado. Segundo Leo Dias, os dois se conheceram após um show de Luísa no Rio de Janeiro no fim do ano. Na época, de acordo com o jornalista, ele teria postado uma indireta para ela no Instagram: "E se eu voltasse para o Brasil ao invés de ir para a Alemanha?"