Com arsenal de hits e ótimos músicos, Men at Work leva SP a viagem no tempo

Público lota o Vibra, em São Paulo, na noite de quarta (21) para ver o Men at Work ao vivo Imagem: Giu Pera/Divulgação

Com a backing vocal peruana Cecilia Noël, esposa do frontman e dono do Men at Work, Colin Hay, se comunicando com a plateia num português fofinho, a banda começou a apresentação numa cadência de warm-up. Não soltaria os primeiros hits logo de cara, seria quase uma ejaculação precoce diante de tanto tempo longe do Brasil.

Enquanto na pista e nos mezaninos rolavam soltos não só cervejas em copos enormes, mas drinks coloridos e baldes de pipocas, no palco os agora seis músicos da banda sabiam que a noite seria longa, então calma lá com as mais-mais da Alpha FM.

A banda abriu a noite com com "Touching the Untouchables", do primeiro e mais bem-sucedido álbum da carreira, "Business As Usual", de 1981, e em seguida tocou "No Restrictions", do segundo disco, "Cargo", de 1983, sem grandes impactos na plateia. Já na terceira música da noite, "Come Tumbling Down", da carreira solo de Hay, o público pareceu ter se concentrado mais no show e menos na fila do bar.

A quarta música, "Can't Take This Town", também de Colin Hay, foi a primeira a ganhar um tímido coro da plateia, já que a faixa fez parte do álbum gravado ao vivo no Brasil em 1996 e entrou para o repertório dos fãs.