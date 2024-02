Como foi o atentado em 2016 contra Ana Hickmann que volta a ser falado?

Gustavo Corrêa matou Pádua após ele ter atirado contra sua mulher, Giovana Oliveira, assessora de Hickmann — os disparos atingiram o abdômen e o braço dela. As balas atingiram órgãos internos e ela teve que passar por uma cirurgia.

O cunhado da artista foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O argumento do promotor Francisco Santiago é que, como Rodrigo foi morto com três tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa e se configura um crime de homicídio.

A juíza malin Azis Sant'Ana, do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, considerou, porém, a luta corporal entre os dois, sem que o fã largasse a arma, a tensão do réu e a ausência de fatos que comprovem que o cunhado de Hickmann estaria no controle da situação quando atirou.

Em 2018, quando a decisão foi anunciada, a apresentadora comemorou dizendo que "a Justiça se fez presente", mas o Ministério Público de Minas Gerais anunciou que recorreria.

