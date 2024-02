Rapper de 24 anos morre afogado no México

Óscar Alan Vázquez, rapper mexicano de 24 anos, mais conhecido como Majestic, morreu em virtude de afogamento em uma praia no México.

O que aconteceu

O artista foi até uma praia de Huatulco, no México, diz o jornal Publimetro México. Ainda de acordo com a fonte, ele teria ido até lá para participar de uma competição de rap com amigos.

Segundo relato de pessoas presentes no local, Majestic entrou no mar logo depois de comer. "Majestic havia acabado de comer e, sem aguardar o tempo recomendado para a digestão, entrou no mar. Isso resultou em dificuldades para nadar, e ele foi arrastado pelas ondas até perder a vida", contou uma fonte ao jornal mexicano.