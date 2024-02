Em cena sensível, Antenor quebra as pernas de Mateus com revelação

Jáder fica impressionado com as revelações feitas por Neli. Enquanto isso, Heitor compartilha com Joana a difícil decisão de vender o apartamento em construção como única solução. Neli detalha para Jader o golpe aplicado por Umberto e como isso mudou significativamente Joana.

Diante da situação, Jáder se compromete a quitar a dívida de Joana. Lúcia aconselha Mateus a se dedicar mais aos estudos, enquanto Antenor recebe a visita de Lúcia e Mateus em sua casa. Taís instrui Ivan a obter a assinatura de Paula, e Gilda confessa a Vidal que está interessada em outra pessoa. Dinorá revela que considerará aceitar Gustavo de volta se ele pedir perdão.

Antenor compartilha com Mateus que todo o seu sucesso foi alcançado com muito esforço. Ivan pressiona Paula a assinar sua dispensa na carteira de trabalho, enquanto Lúcia aceita a proposta de Antenor de ter um filho juntos. Marion se compromete a conversar com Bebel sobre Urbano, e Dinorá foge ao ouvir Gustavo mencionar oficializar a separação.