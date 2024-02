Nubia Oliiver relata 4 contas excluídas por rede social: 'Ficando brochada'

Modelo relatou que isso atrapalha a divulgação de seu trabalho no OnlyFans e garante que não posta nada explícito. "A cada hora que entro no Instagram para ver as diretrizes da página eles derrubam uma foto, e nessas fotos não tem nada explícito, nada de conteúdo sexual, na bio também não, mas eles alegam que tem".

A única coisa que tem nesse sentido [explícito] no meu perfil são os links de todas as minhas redes, incluindo as plataformas adultas, com ressalva de idade, clica quem quer. Eu preciso divulgar meu trabalho, minhas redes, minha assessoria, meus contatos, para que as pessoas possam me localizar. Estou realmente cogitando parar tudo, sabemos que brigar com gigantes é bem difícil ganhar.

Nubia Oliiver tem pouco mais de 12 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela usa a plataforma para divulgar seus trabalhos, fazer publicidades e interagir com os seguidores. A famosa também costuma compartilhar cliques sensuais de lingerie, mas nada explícito.

Splash entrou em contato com a assessoria do Instagram para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.