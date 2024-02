Nicolas Prattes, novo amor de Sabrina Sato, declara: 'Eu demoro a confiar'

Nicolas Prattes, que vive romance com Sabrina Sato, em entrevista ao jornal Extra:

Confessou que é romântico e demora a se render à paixão. "Eu demoro a confiar", declarou.

Gosta de conhecer bem a parceira. "Sou um estudioso também em matéria de amor. Quando me apaixono, não tenho restrições, me entrego. Gosto de saber desde o que ela gosta de comer, para eu cozinhar, até a temperatura preferida do banho dela".