Gisele Bündchen está namorando professor de jiu-jitsu desde junho, diz site

O informante elogia Joaquim. "Joaquim é ótimo. Ele é pé no chão, gentil e inspirador. Gisele hesitou em namorar depois do divórcio, mas foi muito natural para ela ficar com o Joaquim". Segundo as informações publicadas na revista, o fato de o professor de jiu-jitsu ser brasileiro ajudou:

Os dois têm histórias parecidas. Ambos deixaram o Brasil muito jovens. Os dois criaram vidas incríveis para si mesmos nos Estados Unidos. Os dois amam Miami, mas também gostam de viajar. Ambos gostam da vida saudável. Gisele está num momento ótimo. Ela está feliz e aproveitando muito a vida. Joaquim é perfeito para ela.