Hoje, Bruna Biancardi chegou em Barcelona, na Espanha, e compartilhou alguns registros da viagem nas redes sociais.

O que aconteceu

Nos Stories do Instagram, a influenciadora posou ao lado de Mavie, sua filha com Neymar Jr., Carol Dantas e Davi Luca, primogênito do atleta.

"Chegamos", escreveu Bruna ao publicar as fotos e Carol comentou: "Olha quem fez surpresa para o irmãozinho".