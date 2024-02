Ator de 'Saltburn' posa totalmente nu para revista; veja fotos

Barry Keoghan, 31, ator que se destacou no filme "Saltburn", posou totalmente nu para a Vanity Fair, revista americana.

O que aconteceu

O ator virou assunto no fim de 2023 por aparecer completamente sem roupa no fim do longa-metragem que está disponível no Prime Video. Em entrevista ao site Entertainment Weekly, ele afirmou que não usou uma prótese peniana na gravação. A sequência foi filmada onze vezes: "Pensei: 'Vamos de novo. Vamos de novo'. Você meio que esquece, porque era um ambiente muito confortável. Isso te dá a licença para pensar: 'Certo, agora é sobre a história'", relembrou.

Em vídeo para a revista, Barry surge com a bunda à mostra. Na filmagem, várias celebridades passam em trajes de gala, até que o ator surge sem roupa, fazendo referência a "Saltburn".