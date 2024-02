Vídeo mostra carro destruído após acidente que matou cantora de forró; veja

Familiares e amigos lamentaram a morte do casal. No Instagram, Fernando Pisadinha repostou publicações de lamentações pela morte da irmã e do cunhado. Eles não tinham filhos juntos, mas Ivanilson deixa uma filha adolescente do primeiro casamento.

Ela era formada em enfermagem, mas tinha o sonho de ser cantora profissional. Amava cantar. Brincalhona, tratava todos bem, carinhosa com o público e fãs. Estamos em choque. A família está sem chão.

Reginaldo Alves de Lemos - produtor musical

A suspeita é de que o carro onde estava o casal tenha sido arrastado pela correnteza provocada pelas fortes chuvas. Segundo a Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos) choveu cerca de 110 milímetros em Jardim nesta segunda-feira.

As imagens mostram o local exato por onde o motorista tentou passar com o carro. No vídeo ainda é possível flagrar o interior do carro, bastante sujo de barro e com alguns vidros quebrados. Na noite do acidente chovia muito, e a correnteza da chuva pode ter arrastado o veículo.