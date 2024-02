Após ficar encurralada, Taís inventa mentira cabeluda sobre Paula

Taís propõe uma parceria a Evaldo, mas ele, ainda magoado, recusa e ameaça denunciá-la. A tensão entre os dois se intensifica, resultando em uma briga acalorada. A situação toma um rumo trágico quando Evaldo, durante a confusão, cai e bate com a cabeça em uma mesa, vindo a falecer. Desesperada, Taís decide simular um assalto, enquanto Paula observa sua saída do Copamar.

Antenor sugere que Daniel escolha a casa de Paraty para realizar seu casamento. Paula e Eloísa fazem a descoberta chocante do corpo de Evaldo. Em meio à investigação, Taís busca Ivan como seu álibi, e o detetive Rangel assume o caso. Desconfianças pairam sobre Taís, com Eloísa considerando-a como possível culpada. Taís e Ivan são chamados para depor a Rangel, deixando Lúcia surpresa ao saber que eles têm um relacionamento.

No velório, todos consolam Eloísa, enquanto Joana, preocupada com as finanças da família, questiona a mãe sobre o pagamento do aluguel. Lúcia revela a Daniel e Paula sobre a relação de Ivan como álibi de Taís. Paula, no entanto, confronta a falsidade do álibi, pois testemunhou Taís saindo do Copamar. Enquanto Neli identifica Jáder conversando com Joana e decide segui-lo, Paula discute o álibi de Taís com Rangel, marcando posteriormente um encontro com ela.