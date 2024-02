Ex-mendigata aceita desafio para lutar contra esposa de Popó

Fernanda Lacerda, 35, conhecida pela personagem "Mendigata" no programa Pânico, estreará no ringue em um duelo de boxe com Emilene Freitas, esposa de Popó Freitas.

O que aconteceu

A luta entre Fernanda e Emilene marca o primeiro embate entre influenciadores na história do Fight Music Show. O combate acontecerá no próximo dia 24 de fevereiro.

"Sou movida a desafios, e lutar contra a esposa do Popó será um grande dos grandes", avalia a empresária e influenciadora, Fernanda. "Vou lutar para mostrar a garra e a força que todas nós mulheres temos."