Beyoncé é a primeira mulher preta a alcançar o topo das paradas country

Beyoncé, 42, fez história mais uma vez ao se tornar a número um da parada Hot Country Songs com o single "Texas Hold 'Em".

O que aconteceu

Queen B se tornou a primeira artista mulher negra a ficar em primeiro lugar na parada de música country. A informação foi revelada pela Billboard nesta terça-feira (20).

"Texas Hold 'Em" estreou em segundo lugar no ranking no dia 13 de fevereiro. Com a transmissão em rádios country, a música desbancou o posto de "I Remember Everything", de Zach Bryan e Kacey Musgraves, que estava no topo há 20 semanas.