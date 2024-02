Após 'mudar' sobrenome, Harry e Meghan tentam reaproximação com rei Charles

Após Harry e Meghan "mudarem" o sobrenome dos filhos, o casal tenta se reaproximar do rei Charles em meio a descoberta do câncer do monarca.

O que aconteceu

No novo site lançado pela família, é possível ver o uso de Sussex no lugar de Mountbatten-Windsor como sobrenome dos filhos, príncipe Archie e a princesa Lilibet Diana. Dessa forma, a família quebra com a tradição real e como eram anteriormente conhecidos. Ao The Sun, a especialista real Jennie Bond afirmou que Harry e Meghan tentam desta maneira declarar a sua independência. Porém, ela avaliou que foi feita de forma errada.