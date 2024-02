Sabrina Sato diz não ser pegadora: 'Prefiro qualidade, não quantidade'

Sabrina Sato, 43, afirmou que quando se trata de relacionamentos, ela prefere qualidade e não quantidade.

O que aconteceu

Apresentadora abordou o assunto em entrevista à Blogueirinha. Ao ser questionada se costuma levar muitas pessoas para sua casa, Sato ressaltou que preza pela qualidade. "Na verdade, eu não tenho muito tempo, trabalho muito, vida muito agitada, vivo viajando, vida muito corrida, e eu sou de poucos e bons. Eu prefiro qualidade, não quantidade. Nunca gostei de quantidade".

Sato também disse que nunca ficou com nenhum ex-namorado. "Não repito. Eu tenho preguiça. Porque eu tenho muita energia, mas eu gosto de gastar com coisas novas. Não pego ex, para mim ex vira amigo".