Beyoncé fala de sua relação com o cabelo e revela viver com doença crônica

Beyoncé, 42, revelou em uma entrevista que vive uma bela jornada pessoal relacionada a seu cabelo e que sofre de uma condição chamada psoríase.

O que aconteceu

A estrela contou em uma entrevista sobre suas memórias cuidando da condição crônica quando criança. "Desde passar minha infância no salão da minha mãe, até meu pai aplicando óleo no couro cabeludo para tratar minha psoríase — esses momentos foram sagrados para mim", revelou à revista Essence.

Esta é a primeira vez que a cantora fala sobre lidar com a doença. Psoríase é uma condição crônica na pele. De acordo com a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, ela é não contagiosa e caracterizada por manchas rosadas ou avermelhadas, recobertas por "escamas esbranquiçadas".