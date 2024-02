Rafa Justus publica primeira foto após cirurgia e elogia 'boadrasta'; veja

Rafaela Justus, 14, publicou uma foto nos Stories de seu Instagram pela primeira vez após a cirurgia que fez no nariz. Na foto, ela aproveitou para parabenizar a madrasta, Ana Paula Siebert.

O que aconteceu

Rafa aparece com um curativo no nariz, ao lado de Ana Paula, que completa 36 anos. A imagem foi publicada neste domingo, no Instagram.