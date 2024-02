Namorada de Duda Nagle responde como é relação com filha de Sabrina Sato

Michele Balsamão Morais contou em suas redes sociais sobre a relação com Zoe, de 5 anos, filha do seu namorado Duda Nagle com a ex-esposa, a apresentadora Sabrina Sato.

O que aconteceu

A empresária, que teve o romance com o ator assumido no Carnaval, respondeu um seguidor sobre a relação deles. Em uma caixinha de perguntas, Michele compartilhou uma foto com Duda, Zoe e Leda Nagle durante um passeio.

"Nossa relação é muito boa, graças a Deus", afirmou.