Adriana Bombom celebra 10% de gordura corporal: 'Exatamente como queria'

Adriana Bombom, 50 volta à Marquês de Sapucaí no próximo sábado, para o Desfile das Campeãs, prometendo brilhar novamente na avenida, exibindo seu corpo malhadíssimo. Em conversa com a Quem, a influenciadora contou que está com 10% de gordura corporal.

O que aconteceu

A musa da Grande Rio diz ter uma boa alimentação: "Consegui chegar ao Carnaval exatamente como queria. A última vez (na consulta médica), estava com 14%. Agora estou entre 11% e 10%. Não passa disso. Aos 50 anos, como pode? Aliás, tudo é possível. Basta a pessoa querer, fazer uma boa alimentação"

Academia cinco vezes por semana e segue uma alimentação regrada: "Pela manhã é um café preto sem açúcar e seis ovos. No almoço é uma proteína e muita salada de folha, à vontade, para poder secar. Meu lanche da tarde é uma banana e de noite é a mesma refeição do almoço"