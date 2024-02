Além de Claudia Leitte, 6 cantores que mudaram letra de música por religião

Simone e Simaria pararam de cantar a música "Quero ser feliz também", de Natiruts, quando a música mencionava a Iemanjá, durante um "Música boa ao vivo". Após serem criticadas, Simaria esclareceu ao UOL na época que não sabia continuar a letra da canção.

Tim Maia trocou todas as letras de canções que estavam guardadas depois de se converter à doutrina filosófico-religiosa Cultura Racional. Após as mudanças, as faixas, que estão no disco "Tim Maia Racional", passaram a exaltar a sua nova fé.

Ceelo Green mudou a música "Imagine", de John Lennon, em uma festa de Ano Novo de Nova York. Ele alterou o trecho "Imagine there's (...) no religion too (Imagine não existir nenhuma religião também)" para "and all religion is true (e todas as religiões são verdadeiras)".