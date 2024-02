Empresária, musa fitness, ativista: quem é a namorada de Duda Nagle

Duda Nagle, ex-marido de Sabrina Sato, compartilhou, na noite de sábado (11), cliques ao lado da namorada, a empresária Michele Balsamão Morais.

Quem é a empresária

Ela se descreve como ativista pelo fim da violência contra as mulheres. No Instagram, Michele costuma divulgar o projeto Justiceiras — ação que promove o atendimento multidisciplinar online para auxiliar mulheres vítimas de violência.

A namorada do ator conta com mais de 34 mil seguidores no Instagram, onde ela compartilha detalhes da rotina de trabalho como CEO de uma empresa especializada em gestão de benefícios empresariais.