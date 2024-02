Veja o que Davi disse no Raio-X após ameaçar desistir do BBB 24

Davi: "Esses dias eu estava meio doentinho. Peguei uma virosezinha, mas estou bem melhor graças a Deus. Estou de volta, e é isso aí. Expectativa grande no jogo. Estou focado. Ainda não consegui conquistar e nem ganhar nenhuma prova, nem do Líder, nem do Anjo. Mas estou focado no objetivo. Estou jogando. Agindo com a verdade, sendo bem sincero".

Davi: "Hoje é dia de formação de Paredão. Estou confiante. Estou com a pulseira do alvo na mão, mas estou com a cabeça no jogo, focado. E é isso aí. Bem preparado, bem posicionado referente qualquer assunto ou situação com meu nome aqui dentro da casa".

Davi: "Se tiver que falar a verdade, eu vou falar. Se tiver que ser sincero, eu vou ser bem sincero. Eu não vou mudar minha personalidade dentro da casa para agradar ninguém. Vou ser da maneira que eu sou e é isso aí. Foco no objetivo, foco na final. Pensamento de campeão e vamos para cima do jogo. Vamos jogar".

BBB 24 - enquete UOL: quem o Líder Lucas Henrique vai indicar ao Paredão no domingo? Davi Reprodução/Globo Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER