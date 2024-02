Samara Felippo, 45, tirou fotos com um maiô fio dental e sensualizou nas redes sociais. Usuários da web elogiaram a artista.

O que aconteceu

Samara Felippo tirou fotos com um maio fio dental, chamou atenção e sensualizou nas redes sociais. "Me flagrei e posei pra mim", escreveu ela no Instagram.

Usuários da web elogiaram a artista nos comentários do post. "Nossa, que delícia", disse uma pessoa. "Sempre poderosa", falou outra. "Linda", comentou uma terceira. Veja abaixo.