Ludmilla reage em vídeo de Anitta cantando sua música com Ivete Sangalo

Ludmilla reagiu a um vídeo de Anitta cantando sua música "Macetando" com Ivete Sangalo no Carnaval

O que aconteceu

No Instagram, Ivete Sangalo compartilhou um vídeo cantando "Macetando" com Anitta na abertura do Carnaval no seu trio elétrico. "Avisa lá que ela está macetando no Carnaval da Veveta", escreveu.

Nos comentários, Ludmilla não deixou de comentar o momento. "Está todo mundo macetando", celebrou, deixando de lado a briga que ela teve com Anitta e fez as duas se afastarem em 2019.