Filha caçula de ator da Record desaparecido pede pelo pai: 'Cadê o amor?'

Jennyffer está em contato com a Polícia Civil, que até agora teria conseguido apenas algumas imagens do local. "Conseguimos imagens dele passando por uma rua em Japeri, às 23h18, com um homem. A investigadora do caso disse que estão pulando as imagens fazendo as coisas, para me dar algum retorno."

Ela também afirma que o marido não tinha nenhuma desavença e que não identificou nenhuma mudança de comportamento ao longo das últimas semanas. "A gente estava numa semana muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Tanto que a gente estava com o plano de comemorar nove anos juntos."

O que aconteceu

Edson Caldas Barboza interpretou um soldado de Gomorra em 'Gênesis' Imagem: Reprodução/Instagram

O ator Edson Caldas Barboza está desaparecido desde a última sexta-feira (2). "A investigação está em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Os agentes realizam diligências para localizá-lo", informou a Polícia Civil, nesta quinta-feira (8), em contato com a reportagem.

Ele participou da novela "Gênesis", da Record. Segundo informações divulgadas em seu Instagram, Edson tirou o DRT (registro profissional de atores) durante a pandemia e fez sua estreia na TV como um dos soldados de Gomorra na novela bíblica.