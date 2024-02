BBB 24: Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho estão no 7º Paredão

Vou imunizar uma pessoa que, a cada dia, estou tendo mais admiração. Uma pessoa de muita garra, que eu quero muito que chegue até a Final comigo. Gosto muito dela. Matteus

BBB 24: Matteus imuniza Deniziane Imagem: Reprodução/Globoplay

A Líder Fernanda indicou Beatriz.

Hoje vai a Bia. Meus critérios de voto não é nem do emocional, são critérios de prova, de quem pode ser um forte concorrente. Infelizmente, na sexta-feira, houve uma situação bem chata onde teve uma demonstração gratuita de desrespeito comigo, com a minha liderança, com a minha pessoa, com o momento, com a própria dinâmica do jogo. Não soube lidar, passou dos limites. Fernanda

BBB 24: Fernanda indica Beatriz ao Paredão Imagem: Reproduçaõ/Globoplay

Quem votou em quem

Divididos em dois grupos — os com as pulseiras distribuídas por Davi após o Big Fone e o restante da casa, eles votaram em aberto nos integrantes do grupo oposto. Começando pelos confinados sem pulseiras.